شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد سيشاهده نحو ملياري مشاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق بمصر الجديدة للإعلان عن الإجراءات والترتيبات لحفل قرعة بطولة العالم السبت المقبل تحت سفح الأهرامات ، إن الإعلام شريك حقيقي لإنجاح بطولة العالم لرجال اليد مشيرا إليّ أننا أمام تحدي كبير جدا لإنجاح البطولة خاصة وأن مصر خصصت ٣،٢ مليار جنيه للعملية الإنشائية فقط .

وقدم صبحي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للرياضة المصرية ومونديال كرة اليد الذي تستضيفه مصر .

وقال صبحي أن اللجنة العليا للبطولة يرأسها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعه في عضوية اللجنة ١٨ وزيرا لتسهيل مهمة الإجراءات اللازمة لإنجاز أعمال البطولة في التوقيت المناسب خاصة وأننا أمام توقيتات محددة مع الإتحاد الدولي برئاسة الدكتور حسن مصطفي . وأضاف صبحي أن تغيير مكان قرعة البطولة كان بالإتفاق مع الإتحاد الدولي ونقله من متحف الحضارات إليّ سفح الأهرامات موضحا أن حفل القرعة سيشاهده نحو ملياري مشاهد مثلما حدث في حفل إفتتاح بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم العام الماضي .

جانبه قال المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد أن دعم الدولة لكرة اليد لما تحققت النتائج والإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال العامين الماضيين في بطولة العالم للرجال بألمانيا والتتويج ببطولة العالم للناشئين وبرونزية مونديال الشباب.

وقال نصر أن شعارنا «نعم نستطيع» هي الجملة التي كانت الإجابة علي السؤال المعتاد في المؤتمرات الدولية بسبب تنظيمنا لأكبر بطولة العالم بمشاركة ٣٢ فريق للمرة الأولي في تاريخ بطولات العالم .

وأرسل نصر رسالة للإعلاميين بحضور ١٥٠ صحفيا فقط بما فيهم رؤساء ومندوبي الدول الضيوف وعددهم ٣١ دولة موضحا أن نصف هذا العدد سيذهب للضيوف والنصف الأخر للصحفيين والإعلاميين . فيما قال حسين لبيب مدير بطولة العالم أن ٣٠ فريقا فقط سيحضر القرعة السبت المقبل إنتظارا للمنتخبان الصاعدان من ملحق أمريكا الجنوبية .

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وأضاف لبيب أن صالة إستاد القاهرة ستستوعب ٢٢ ألف متفرج كما أن صالة العاصمة الإدارية الجديدة تعد مفخرة لكرة اليد المصرية . وأضاف أن إختيار مكان سفح الأهرامات للقرعة كان صحيحا نظرا للعمق التاريخي للمكان الذي يعد محل جذب للسياح من مختلف دول العالم . وأوضح لبيب أننا ملتزمون بإجراءات منظمة الصحة العالمية الإحترازية في حفل القرعة الذي لن يتجاوز حضور الإعلاميين علي ١٣٤ فقط.