شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لاختبار «رابيد تيست» قبل مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،إلى اختبار «الرابيد تيست» قبل انطلاق التدريبات الجماعية، التى اقيمت صباح اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة.
وأشرف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق على إجراء فحص «الرابيد تيست» في وجود لجنة طبية من الاتحاد المصري لكرة القدم.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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