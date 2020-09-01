شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: الجماهير قد تحضر كأس العالم لكرة اليد 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن هناك محاولات مكثفة لحسم أمر الحضور الجماهيري خلال كأس العالم لكرة اليد المقامة بمصر.

وقال صبحي: «في الوقت الحالي نناقش هذا الأمر، قد يتواجد الجمهور بنسبة 100%، أو بنسبة 2 إلى 1، بمعنى وجود كرسي خالٍ بين كل كرسيين ممتلئين».

وأضاف صبحي: «بطولة كأس العالم لليد 2021 هي الأولى التي تنظم بمشاركة 32 فريقاً، غير أن النسخة الماضية أقيمت في بلدين والقادمة ستنظم في ثلاث دول، مما يضعنا في تحدٍ جديد.. قادرون بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على التحدي وتحقيق المعجزات مثلما حدث في بطولة الأمم الأفريقية 2019».

وأردف وزير الرياضة: «كلمة السر في تحقيق النجاح للبطولة تكمن في تكاتف وتعاون الجميع من مؤسسات الدولة والجماهير المصرية والاتحاد الدولي والمصري لليد».

من جانبه، أشاد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد، بالدور الكبير لوزير الرياضة على تحركاته الدؤوب لإنهاء كافة الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المعلنة من قبل والتي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الدولى لليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي الذي أشار إلى المجهودات الكبيرة التي تقدمها مصر في التجهيز للبطولة من خلال الصالات التي يتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها خلال الفترة القليلة المقبلة التي تعتبر صرحًا كبيرًا لكل الألعاب وليس اليد فقط.

ومن جانبه، أكد حسين لبيب، مدير البطولة، أنه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتي تم تصنيعها بإحدى الدول الأوروبية، ويتم الكشف عنها في حفل مراسم القرعة السبت المقبل.

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وتقام البطولة في الفترة من 13 -31 يناير 2021، وستكون هذه أول نسخة تضم 32 فريقا بدلاً من 24، وتقام منافساتها على 4 صالات وهي: صالة استاد القاهرة، صالة العاصمة الإدارية الجديدة، صالة 6 أكتوبر، صالة برج العرب.