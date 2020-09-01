شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: إجراءات احترازية صارمة بدءًا من استقبال ضيوف كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمقرر إقامتها بمصر يناير2021 في نسختها الـ 27، بحضور المهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة وطارق الديب نائب مدير البطولة والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى، وجميع السادة رؤساء اللجان الفنية المنظمة للبطولة، ومسئولي شركتي تذكرتي وبريزنتيشن.

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية، كما وجه الشكر لدولة رئيس الوزراء الذي يترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضوية 18 وزيرا على اهتمامه الكبير بكل تفاصيل الحدث.

واستعرض وزير الشباب والرياضة آخر المستجدات الخاصة بانتهاء كافة الإنشاءات الخاصة بالصالات المستضيفة للبطولة التي تخطت نسبة الانتهاء منها 88 في المئة بتكلفة 3.2 مليار جنيه، وهذا يؤكد حجم المشروعات الرياضية المنفذة في عهد فخامة الرئيس السيسي، وآخرها المنشآت التي تطويرها في أمم إفريقيا 2019 التي أبهرت العالم بتنظيمها.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة تطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية والمتابعة اللحظية مع اللجنة الطبية واللجنة المنظمة بدءًا من استقبال بعثات المنتخبات والوفود المرافقة لها والسادة الضيوف مروراً بمراسم قرعة مونديال اليد المحدد لها 5 سبتمبر القادم بسفح الأهرامات، حفاظاً على سلامة وصحة الحضور في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا .

وكشف وزير الشباب والرياضة عن مجموعة من الإجراءات الوقائية التي من المقرر اتباعها في البطولة وفي مقدمتها الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال من خلال التعاون مع وزارة الصحة التي أبدت كامل تعاونها ودعمها لتقديم المسحات الطبية لكل فرد يدخل أرض مصر، والأخذ في الحسبان كافة الإجراءات مع المستشفيات، بدءا من المطار وركوب الحافلات والرحلات والتدريب في الصالات وكذلك المؤتمرات الصحفية، مشيراً أن ذلك يؤكد إصرار الدولة على استكمال مسيرة النجاح وتصدير الصورة الإيجابية للعالم، ودعا الوزير إلى ضرورة تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

Advertisements