شكرا لقرائتكم الأهلى يرفع صور شريف إكرامى ورمضان صبحى من الموقع الرسمي ومواقع التواصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذف مسئولو الأهلى اسم وصور شريف إكرامى حارس المرمى الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى وكذلك رمضان صبحى لاعب الفريق من الموقع الرسمى للنادى وكذلك مواقع التواصل الاجتماعى وذلك رداً على تجاوزات الحارس خلال الفترة الماضية والتى جعلته فى مهب انتقادات جمهور الفريق بعدما ثبت قيامه بتحريض رمضان صبحى لاعب الفريق السابق وزوج شقيقته على الرحيل من القلعة الحمراء عقب انتهاء استعارته من هيدرسفيلد الإنجليزى رغم حصول الأهلى على موافقة مكتوبة من النادى الإنجليزى على شراء رمضان صبحى مقابل 3 ملايين و250 ألف جنيه غسترليني.

كما صبّت جماهير الأهلى غضبها الشديد ضد شريف إكرامى بعدما إعترف مؤخراً بإنه قاد حملة لاعبى الفريق لرفض تخفيض العقود خلال "جائحة كورونا" فضلاً عن غيابه المُتكرر عن تدريبات الفريق وهو ما كاد يتسبب فى حالة من الفوضى داخل الفريق قبل أن ينتبه الجهاز الفنى لهذه الحالة ويُقرر إعفاء الحارس من حضور التدريبات وإنهاء موسمه مع النادى حالياً منعاً لإثارة الفتنة .

شريف إكرامى تلقى سيل من الانتقادات القاسية ايضاً بعدما أكد فى فى ظهوره الإعلامى الأخير أن إنتقال رمضان صبحى للزمالك مثل إنتقاله لبيراميدز وهى التصريحات التى أثارت غضب قطاع كبير من جمهور الفريق لأن الحارس السابق للأهلى ظهر وكأنه غير مُدرك حساسية وأهمية أنتقال لاعب من الأهلى للزمالك.

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كما إعترف شريف إكرامى أنه وضع مصلحة الأهلى فى المركز الثانى مفضلاً مصلحة رمضان صبحى فى المقام الأول بعدما أكد أنه رفض منذ البداية عودة رمضان للأهلى قبل موسم ونصف الموسم تقريباً رغم حاجة الفريق لجهوده.

وجاءت تأكيدات شريف إكرامى بأنه لا مجال للأنتماء وأن الأهم حالياً هو "الفلوس" لتفتح أبواب الجحيم فى وجه شريف إكرامى الذى نسف الشعار الذى طالما تغنى به الأهلاوية بأن "الأهلى فوق الجميع"، وأن إنتماء أبناؤه نموذج يُحتذى به فى الأخلاص والتفانى حيث رفع شريف شعار "الفلوس فوى الجميع".