شكرا لقرائتكم منافس الزمالك.. الرجاء المغربى يخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن لاعبو نادى الرجاء المغربى صباح اليوم الثلاثاء، خضوع لاعبيه لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيروس كورونا وفق البروتوكول الطبى الذى يفرضه الاتحاد المغربى قبل كل مباراة فى الدورى الممتاز للتأكد من سلامة الفريق من الفيروس الذى تسلل خلال الأيام الأخيرة إلى 11 فريقا فى البطولة الوطنية.

وأكد موقع le360 سبورت المغربى، أن جميع لاعبى الرجاء والجهاز الفنى والطبى والإدارة خضعوا للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن الوباء، بمقر إقامة الفريق، استعدادا للمواجهة التى ستجمعه بمضيفه اتحاد طنجة ضمن مباريات الجولة 26 من الدورى المغربى الممتاز.

كان فيروس "كورونا" قد تسبب فى تأجيل أربعة مباريات للرجاء فى الدورى أمام أندية اتخاد طنجة وسريع وادى زم والدفاع الحسنى الجديدى ثم الوداد الرياضي.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدورى المغربى برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن الغريم التقليدى الوداد البيضاوى الوصيف برصيد 40 نقطة.

Advertisements

وكانت إدارة الرجاء وباتفاق مع المدرب جمال سلامي، قد منحت اللاعبين يومين راحة، ومغادرة مقر إقامتهم بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء، فور توصلها بخبر تأجيل مباراة الديربى أمام الوداد، بالجولة 25 من الدورى المغربي، ثم قررت رفع الحجر ليومين، وسمحت للاعبيها العودة إلى منازلهم وتم استئناف تدريباتهم استعدادا لما تبقى من مبارياتهم فى الدورى المغربى.

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى سبتمبر المقبل، بينما سيكون بيراميدز فى مواجهة مع حوريا كوناكرى الغينى فى نصف نهائى الكونفدرالية، والثنائى المغربى حسنية أغادير ونهضة بركان فى نصف النهائى الآخر.