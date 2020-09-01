شكرا لقرائتكم صورة.. شريف إكرامى ينسى أحزانه مع ابنته أسيا في حمام السباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقضى شريف اكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، إجازته مع ابنته أسيا في حمام السباحة بلحظة استجمام قبل انطلاق الموسم الجديد، ويقترب شريف اكرامي من الانتقال لبيراميدز في الموسم الجديد بعد رحيله عن الفريق الأحمر بشكل رسمي.

وأوصت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامى رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر وعدم توصل الطرفان لإتفاق بخصوص التجديد، وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعى الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة فى ظل عدم مشاركة علي لطفي ومصطفي شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخراً.

وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، في الوقت الذي أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أن الحراسة لن تشكل أزمة له خلال تلك الفترة وأن ملف التدعيم من عدمه في الموسم الجديد سيتم مناقشته لاحقاً لانشغاله حالياً بالمباريات المحلية والتحضير لنهائيات دوري أبطال افريقيا.