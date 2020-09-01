شكرا لقرائتكم الزمالك ضد بيراميدز .. مدرب الأبيض يعقد جلسة مع فرجانى ساسى في المران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح أمير عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق بعض التعليمات خلال التدريبات الجماعية للفريق، وعقد عبد العزيز جلسة سريعة مع ساسى لمنحه بعض النصائح والتعليمات الفنية الهامة قبل مواجهة الزمالك المقبلة أمام بيراميدز فى بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها الخميس المقبل.

كما خضع المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك لبرنامج فنى وبدنى خاص على هامش التدريبات الجماعية للفريق على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وقام الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه، حيث حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة.

وانتظم محمود عبدالرحيم جنش ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وشارك جنش فى التدريبات تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بينما خضع الثنائى علاء وزيزو لفقرة استشفاء خاصة فى صالة الجيمانزيوم قبل الانضمام للمران الجماعى.

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وحصل الثلاثى على راحة من مران أمس بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فيما واصل حازم إمام ومحمد حسن ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش المران اليوم، ويخضع الثنائى لتدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعانى حازم إمام من إصابة بشد فى العضلة الأمامية ويعانى محمد حسن من شد فى العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبى للفريق لتجهيز الثنائى بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار "الرابيد تيست" قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بالإشراف على إجراء فحص "الرابيد تيست" فى وجود لجنة طبية من الاتحاد المصرى لكرة القدم،