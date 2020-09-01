شكرا لقرائتكم أسوان يشكو الحكم محمد بسيونى بعد مباراة بيراميدز لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مسئولو نادى أسوان، تظلم رسمى لاتحاد الكرة ضد محمود بسيونى حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة الـ23 للدورى حيث فاز بيراميدز بهدفين لهدف.

وحضر اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان إلى مقر اتحاد الكرة والتقى مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وقدم له الالتماس الذى ذكر فيه أن أحمد الغندور حكم الفيديو استدعى بسيونى لوجود ركلة جزاء لصالح أسوان لكن بسيونى رفض الاستجابة لحكم الفيديو.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة فريق طلائع الجيش، غداً الأربعاء فى المباراة التى يستضيفها استاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، ومن المقرر أن يعلن كشرى عن قائمة الفريق عقب انتهاء المران الختامى للفريق.

Advertisements

وبات أوميد أوكرى مهاجم أسوان مرشحاً بقوة للانضمام إلى قائمة أبناء الجنوب، وذلك بعد تعافيه من إصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة، حيث فضل الجهاز الفنى عدم الدفع باللاعب فى المباريات الماضية للاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.