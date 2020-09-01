شكرا لقرائتكم رحيل كومان إلى برشلونة يحبط فان ديك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فيرغيل فان ديك قائد هولندا يوم الاثنين، إن منتخب بلاده محبط بسبب قرار المدرب رونالد كومان بالانتقال لقيادة برشلونة لكنه يتفهم أنه لم يتمكن من رفض العرض.

وأضاف فان دايك بعد استقالة كومان هذا الشهر ليتولى تدريب برشلونة، الذي دافع عن قميصه خلال فترة اللعب، بعقد يمتد عامين: ليست صدمة لكننا جميعا نشعر بإحباط لرحيل مدرب كبير.

وتابع مدافع ليفربول قبل مباراتي هولندا ضد بولندا في أمستردام يوم الجمعة وإيطاليا يوم الاثنين : لا يشعر اللاعبون بانهيار ويتمنون فقط التوفيق لكومان.

وكان كومان يحظى بشعبية بين لاعبي هولندا بعد أن قاد المنتخب لطفرة عقب الفشل في التأهل لبطولة أوروبا 2016 وكأس العالم 2018 ووصل لنهائي النسخة السابقة من دوري الأمم كما تأهل لبطولة أوروبا 2020 التي تأجلت للعام المقبل.

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وسيقود مساعده دوايت لوديفيغيس هولندا في المباراتين لكن فان ديك طالب الاتحاد الهولندي بتعيين مدرب ثابت وبشكل سريع.

وتابع: أعطينا نحن اللاعبون رأينا بالفعل ونحن سعداء بأن الاتحاد استمع لنا لكن يجب أن يتخذ قرارا في النهاية ومن المهم معرفة شعورنا.

وأظهر لويس فان غال، الذي قاد هولندا للدور قبل النهائي في كأس العالم بالبرازيل قبل ست سنوات، استعدادا للعودة للمنصب خلال برنامج تلفزيوني.

وقال فان ديك بشأن إمكانية عودة مدرب مانشستر يونايتد السابق : لم أعمل معه من قبل لذا لا يمكنني قول الكثير ولم اقترح اسمه بشكل شخصي لكنه قدم الكثير للكرة الهولندية ومن المنطقي أن تشير إليه وسائل الاعلام، أنا واثق من أن الاتحاد الهولندي سيتخذ قرارا مناسبا.