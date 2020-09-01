شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعاد حازم إمام ومحمد حسن عن مواجهة الزمالك وبيراميدز الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل حازم إمام ومحمد حسن ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش المران اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، ويخضع الثنائى لتدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعانى حازم إمام من إصابة بشد فى العضلة الأمامية ويعانى محمد حسن من شد فى العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبى للفريق لتجهيز الثنائى بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار "الرابيد تيست" قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي انطلقت منذ قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر الزمالك ، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بالإشراف على إجراء فحص "الرابيد تيست" في وجود لجنة طبية من الاتحاد المصري لكرة القدم،

وانطلق منذ قليل مران الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وبدأ المران بفقرات بدنية مختلفة تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق، شملت بعض التمارين القوية بالكرة وبدون الكرة.

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وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب العام، والثانية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.

وشمل المران التدريب على بعض الأمور التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وفى نفس السياق يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق فى مركز الوسط المدافع أمام بيراميدز لتعويض غياب طارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الماضية والتى انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف، حيث سبق وشارك زيزو فى مركز الوسط المدافع لغياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، حيث يرغب الأبيض فى مواصلة انتصاراته بالبطولة المحلية لرغبته فى المنافسة على المركز الثانى بعدما اشتعلت المنافسة فى هذا المركز بين بيراميدز والزمالك والمقاولون العرب، وذلك عقب فوز الأبيض على إنبى فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أول أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.