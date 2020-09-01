شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء بطولة بريطانيا المفتوحة لناشئى الاسكواش بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد الإنجليزى للاسكواش عن إلغاء بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والتى كان من المقرر إقامتها بمدينة برمنجهام خلال الفترة من 2 إلى 6 يناير المقبل، بسبب وباء كورونا، خاصة أن البطولة كانت تشهد مشاركة 600 ناشئ وناشئة من 55 دولة على مستوى العالم فى مختلف المراحل السنية، وهو ما يشكل خطورة على المشاركين فى ظل انتشار الفيروس التاجى.

من جانبها أكدت كير وورث، الرئيس التنفيذى للاتحاد الإنجليزى للاسكواش، أن هذا القرار لم يتم اتخاذه إلى بعد مراجعة دقيقة، وفى ظل القيود المفروضة على حركة السفر ووضع أمان الرياضيين وسلامتهم فى المرتبة الأولى، فقد تقرر إلغاء البطولة ونتطلع إلى عودتها من جديد فى 2022 فى ظروف أكثر أمان.

وفى سياق آخر، أكدت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد عودة النشاط المقرر استئنافه منتصف سبتمبر الجارى ببطولة مانشستر، بعد فترة توقف طويلة بدأت فى مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وأعلنت الرابطة مؤخراً مواعيد 7 بطولات مرتقبة وهي "مانشستر، CIB الدولية، بطولة مصر الدولية في الأهرامات، هونج كونج، الجونة الدولية وبطولة بلاك بول".

وشددت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، فى بيان رسمى، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن جدول المسابقات سيكون معرضا للتعديل وفقاً للمتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، وأن منظمى البطولات سيكونوا مسؤلين عن تطبيق البروتوكولات الصارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وكذلك سياسات السفر الدولية وإرشادات التباعد الاجتماعى، فيما ستقام المباريات خلال الفترة المقبلة دون حضور جماهيرى حتى تتحسن الأوضاع.