شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن الخطوات التنفيذية لانتخابات برلمان الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء إجراءات المرحلة الأخيرة من انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر الجارى بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، بمشاركة 351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات.

يأتى ذلك فى إطار توجه الدولة للتحول الرقمى والإنطلاقة الأولى لبرلمان الطلائع هذا العام بنظام سياسى متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية "مجلس النواب"، ووضعت آليات تنفيذ الانتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية عن طريق فتح باب الترشح على جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئى، وفتح باب الطعون علي المرشحين، والبت في الطعون علي المرشحين بالشكل النهائي، وبدء إحراءات الدعايات الانتخابية، وبدء الصمت الإنتخابي، وتسجيل الجمعية العمومية، وافتتاح الجلسة الإجرائية لإجراء الانتخابات علي منصب الرئيس والوكيلين، والتصويت علي رؤساء اللجان النوعية، وفتخ باب الطعون والبت فيها، والإعادة حال وجود إعادة.

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واتساقا لإجراءات آليات تنفيذ إختيار السلطة التشريعية تنفذ على التوازي إجراءات اختيار السلطة التنفيذية باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الإنتخابي علي لجنه متخصصه،تختار اللجنة الرئيس ،يشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء.

وإلحاقا لذلك يتم عرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولي البرلمانية وأخذ الثقه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل من اللجنة الوطنية للإنتخابات ومجلس النواب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن تجربة تنفيذ الإنطلاقة الأولي لنموذج برلمان الطلائع "إلكترونيا" يحاكى البرلمان المصري، هدفها تنمية قدرات النشء والشباب لمعرفة التحول الرقمي و ممارسة حقهم الديمقراطى دون قيود، مضيفًا أن "اكتساب تلك الخبرات والوعى والمعرفة بأساليب وخطوات العملية الانتخابية تؤهل النشء والشباب مستقبلاً لتقلد منصب سياسى أو قيادي".