شكرا لقرائتكم خبر عن إكرامى مع آسيا فى لحظة استجمام بحمام السباحة بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى صورة مع ابنته آسيا فى حمام السباحة بلحظة استجمام يعيشها الحارس الدولى أثناء قضاء إجازته قبل انطلاق الموسم الجديد، ويقترب شريف إكرامى من الانتقال لبيراميدز فى الموسم الجديد بعد رحيله عن الفريق الأحمر بشكل رمسى.



اكرامي

وأوصت لجنة التخطيط بالأهلى برئاسة محسن صالح بضرورة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم المركز بعد رحيل شريف إكرامى رسمياً، عقب انتهاء عقده مع الفريق الأحمر وعدم التوصل لاتفاق بخصوص التجديد، وأكدت اللجنة أنه حال غياب محمد الشناوى الحارس الأساسي سواء بداعى الإيقاف أو الإصابة سيواجه الفريق أزمة كبيرة، خاصة فى ظل عدم مشاركة على لطفى ومصطفى شوبير بشكل مستمر كما أن الأخير يفتقد خبرة المباريات الرسمية بعد تصعيده مؤخراً.

وبدأ مسئولو الأهلي في متابعة بطولة الدوري العام بعد استئنافها للبحث عن أفضل العناصر على مستوى الحراسة قبل الاستقرار عن أسم يتم ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم، في الوقت الذي أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق أن الحراسة لن تشكل أزمة له خلال تلك الفترة، وأن ملف التدعيم من عدمه في الموسم الجديد سيتم مناقشته لاحقاً لانشغاله حالياً بالمباريات المحلية والتحضير لنهائيات دورى أبطال أفريقيا.