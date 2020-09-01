شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الرياضة يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم استضافة البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم استضافة البطولات العالمية على أرض مصر، وذلك على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى.

وقال وزير الرياضة إنه توجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين.

وقال صبحى إن مصر سبق لها استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكن لأول مرة يستضيف بطولة العالم للكبار التى تقام لاول مرة بمشاركة 32 منتخبا.

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فيما شدد الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 على التزام الحضور بالكمامات فى مؤتمر الإعلان عن تفاصيل قرعة كأس العالم المقرر لها يوم 5 سبتمبر الجاري تحت سفح الأهرامات.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفي ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.

على جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى إلى مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ32 المشاركة فى المونديال.