شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم "البديل الذهبى" فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش محمد سالم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، حالة من التوهج الكروى تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، وذلك بعد تألقه فى إحراز وصناعة الأهداف منذ بداية الموسم الجارى، على الرغم من مشاركته كبديل فى أغلب المباريات، ما رشحه لخطف لقب "البديل الذهبى" فى قلعة الجبل الأخضر.

وعاد محمد سالم إلى المقاولون العرب فى بداية الموسم الجارى، بعدما لعب لفترة فى فرق، الزمالك وبتروجت والداخلية، حيث لم يحصل مهاجم الذئاب على فرصة للمشاركة مع الزمالك فتنقل بين الفرق حتى عاد إلى بيته الأول ليستعيد بريقه من جديد.

وفى موسم استثنائى مع المقاولون شارك محمد سالم فى 20 مباراة مع المقاولون، لكنه شارك كبديل فى أغلب المباريات، وبلغت دقائق لعبه 693 دقيقة، استطاع أن يحرز خلالها 6 أهداف ويصنع ثلاثة أخرين، وكان أبرز أهدافه فى شباك نادى الزمالك بمباراة الدور الأول فى اللقاء الذى انتهى بفوز الفريق الأبيض 2/1، قبل أن يعاود التألق أمام فريقه السابق أيضاً ويصنع هدف فوز المقاولون لزميله محمد عصام فى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة أمام الزمالك ليهدى المقاولون ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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كما أهدى سالم المقاولون 9 نقاط ثمينة خلال الدور الأول، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه فى مباراتى حرس الحدود والانتاج الحربى بالدور الأول من الدورى، وسجل سالم هدف المقاولون الوحيد معلناً فوز ذئاب الجبل بهدف نظيف فى كلتا المباراتين، بالإضافة إلى هدفين فى لقاء الجونة بالدور الأول الذى انتهى بفوز المقاولون بنتيجة 2/0.

ويتطلع محمد سالم إلى العودة من جديد إلى صفوف الفراعنة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه احتفظ بمكانه فى منتخبات الشباب طوال تألقه فى بداية مسيرته مع المقاولون قبل أن ينتقل إلى الزمالك ويعانى من الجلوس على دكة البدلاء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فازوا في 12 لقاء وتعادلوا في 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 آخرين.