شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نصف نهائى سوبر سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصري موسم 2019-2020.

لمنافسات السيدات ووصل إلى الدور نصف النهائي فرق الأهلى والشمس وهليوبوليس وسبورتنج وتقام المنافسات بنظام الأفضل من 3 ، best of 3 وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور قبل النهائي الذي يقام خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و 7 و 9 سبتمبر الجارى في تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة كشفت عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائي من منافسات الرجال والذي يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر الجاري على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.

وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.