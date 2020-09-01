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صور.. وزير الرياضة: صالات مونديال اليد تكلفت 3.2 مليار جنيه.. والصحة تتحمل مسحة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الصالات التى تستضيف مونديال اليد فى مصر تكلفت 3.2 مليار جنيه للتطوير من أجل الخروج بالبطولة بشكل جيد، فيما كشف حسين لبيب رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد عن حجم إنجازات الـ4 صالات المستضيفة لمنافسات المونديال، وذلك برصدها عبر شاشة عرض خلال مؤتمر الكشف عن تفاصيل القرعة.

 

وقال وزير الرياضة إن وزارة الصحة سوف تتحمل تكاليف إجراء المسحة للقادمين من الخارج لحضور المونديال بالاتفاق بين الجميع وهو دور بارز للوزارة.

 

وقدم لبيب الشكر على جهود الدولة فى صالات أكتوبر الدولية وبرج العرب واستاد القاهرة.

 

ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات الى سفح الاهرامات .. و قال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى أن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه و التشاور مع المسئولين .

 

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وقال وزير الرياضة إنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .

 

ويخضع حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

 

وفي ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين في سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق .

 

على جانب آخر وصل رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى إلى مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه علي كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش علي إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ32 المشاركة فى المونديال.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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