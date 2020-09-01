شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما غادر مدرب الأهلى معسكر المغرب بسبب جوارديولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت فى المغرب موسم 2013 والتى شارك فيها النادى الأهلى بصفته بطل أفريقيا، وكان محمد يوسف مديراً فنياً للفريق ويعاونه على ماهر، وشهد معسكر الأهلى واقعة طريفة بطلها على ماهر والذى كان دائماً ما يغادر المعسكر دون إبلاغ أى شخص مستغلاً امتلاكه كارنيه يؤكد أنه مدرب ويتوجه لمعسكر نادى بايرن ميونخ الألمانى الذى كان يشارك فى البطولة بصفته بطلاً لأوروبا لمشاهدة الطرق التدريبية التى يستخدمها بيب جوارديولا المدير الفنى للعملاق الألمانى فى وقتها.

والتقى على ماهر بجوارديولا وأكد له إعجابه الشديد بقدراته كواحد من أفضل مدربى العالم، واستأذنه فى حضور تدريبات البايرن للاستفادة منه والحصول على خبرات تدريبية جديدة، وهو الأمر الذى وافق عليه المدير الفنى لمانشستر سيتى الإنجليزى الحالى.