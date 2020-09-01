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صور.. اللجنة المنظمة لمونديال اليد تكشف النقاب عن الكرة الرسمية للبطولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد النقاب عن الكرة الرسمية للبطولة، وذلك على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى، وأكد وزير أنه توجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين، وقال صبحى إن مصر سبق لها استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكن لأول مرة يستضيف بطولة العالم للكبار التى تقام لاول مرة بمشاركة 32 منتخبا.

 

 

كرة البطولة
كرة البطولة

فيما شدد الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 على التزام الحضور بالكمامات فى مؤتمر الإعلان عن تفاصيل قرعة كأس العالم المقرر لها يوم 5 سبتمبر الجاري تحت سفح الأهرامات.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور  لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة، وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة حال التوافق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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