شكرا لقرائتكم خبر عن عودة جنش وزيزو وعلاء لتدريبات الزمالك استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم محمود عبد الرحيم جنش ومحمود علاء وأحمد سيد زيزو لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك فى التدريبات الجماعية، اليوم، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادى، وشارك جنش في التدريبات تحت قيادة عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى، بينما خضع الثنائى علاء وزيزو لفقرة استشفاء خاصة فى صالة الجيمانزيوم قبل الانضمام للمران الجماعى.

وحصل الثلاثى على راحة من مران أمس بإذن من الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فيما واصل حازم إمام ومحمد حسن ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص بهما على هامش المران اليوم، ويخضع الثنائى لتدريبات تأهيلية فى الجيمانزيوم بسبب الإصابة، حيث يعانى حازم إمام من إصابة بشد فى العضلة الأمامية ويعانى محمد حسن من شد فى العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبى للفريق لتجهيز الثنائى بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاختبار "الرابيد تيست" قبل انطلاق التدريبات الجماعية، وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بالإشراف على إجراء فحص "الرابيد تيست" فى وجود لجنة طبية من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

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وانطلق، منذ قليل، مران الفريق تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وبدأ المران بفقرات بدنية مختلفة تحت قيادة أحمد عصمت مسؤول الأحمال بالفريق، شملت بعض التمارين القوية بالكرة وبدون الكرة.

وقام المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت إشراف أمير عبد العزيز المدرب العام، والثانية تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المساعد.

وشمل المران التدريب على بعض الأمور التكتيكية والفنية المقرر تنفيذها خلال المباريات المقبلة فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.