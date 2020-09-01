شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر يطالب أسرة اليد بتفهم موقف تقليل أعداد حضور القرعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد أسرة اللعبة بتفهم موقف تقليل عدد حضور حفل قرعة المونديال وفقا للإجراءات الاحترازية، مضيفا أنه يحاول مع الأطباء زيادة عدد الحضور من أجل محاولة لم الشمل، مطالبًا الجميع بتفهم الأمر للحماية من فيروس كورونا.

وأشاد هشام نصر بجهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى لا يتوانى فى متابعة كل الإنشاءات والإجراءات الخالصة بتنظيم البطولة لتخرج على أفضل ما يكون، فهو دائم المتابعة أولا بأول فى كل الصالات التى تستضيف البطولة التى تقام بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة.

من ناحية أخرى كشف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات إلى سفح الأهرامات.

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وقال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى إن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين.

وقال وزير الرياضة إنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت آخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن أفضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمي عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة علي موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذي أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة في حال التوافق.