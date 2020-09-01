النهائي 17 يوليو .. ننشر مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، على مواعيد النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل.

واتفق مسئولو الكاف على أن تكون المواعيد كالآتي:

- الدور التمهيدي، الذهاب 20-22 نوفمبر، الإياب 27-29 نوفمبر

- ‏دور الـ 32، الذهاب يوم11-13 ديسمبر، الإياب يوم 18-20 ديسمبر

- دور ال‏مجموعات :

الجولة الأولى : 12-13 فبراير

الجولة الثانية : 22-24 فبراير

الجولة الثالثة : 5-6 مارس

الجولة الرابعة : 16-17 مارس

الجولة الخامسة: 2-4 إبريل

الجولة السادسة والأخيرة: 10-12 إبريل



فيما ستجرى قرعة الدور ربع النهائي للبطولة القارية يوم 30 إبريل 2021، على أن تقام مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 14 و16 مايو، والعودة يومي 21 و23 من

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نفس الشهر.



أما الدور قبل النهائي، فالذهاب يقام يومي 18 و20 يونيو، أما العودة فتقام يومي 25 و27 يونيو المقبل، بينما تقرر أن يقام النهائي يوم 17 يوليو.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك يلتقيا الوداد والرجاء المغربيين في نصف نهائي البطولة؛ إذ يواجه الأهلي الوداد يوم 26 سبتمبر في الذهاب و3 أكتوبر المقبل في الإياب، بينما يلتقي الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر الجاري والعودة 2 أكتوبر.