الاتحاد السعودى يتراجع عن الاستعانة بحكام من مصر والبحرين والإمارات

قرر الاتحاد السعودى لكرة القدم ، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا عدم الإستعانه بحكام من مصر والبحرين والإمارات ، لإدارة الجولتين المتبقيتين من دورى كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وكشفت مصادر من داخل الاتحاد السعودى لكرةالقدم أن اتحاد القدم يتراجع عن الاستعانة بحكام من مصر والبحرين والإمارات لإدارة الجولتين الأخيرتين بسبب توفيره طائرة خاصة لنقل ثلاثة طواقم "تسعة حكام" من البرتغال، إضافة إلى طاقم من كرواتيا، وآخر من بولندا.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن موافقته على مغادرة الطاقم المكوَّن من جهاد جريشة “حكم ساحة”، وأحمد حسام طه، وتحسين أبو السادات، مساعدَين، إلى السعودية بناءً على طلب اتحاد اللعبة في البلاد، قبل أن يتراجع الأخير عن طلبه.
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