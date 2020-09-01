أسوان يقدم تظلمًا رسميًا ضد حكم مباراته أمام بيراميدز

قدم مسئولو نادي أسوان تظلمًا رسميًا لاتحاد الكرة ضد محمود بسيوني، حكم مباراة الفريق أمام بيراميدز في الجولة الـ23 للدوري، حيث فاز بيراميدز بهدفين لهدف.
حضر اللواء أحمد سليمان، رئيس نادي أسوان، إلى مقر اتحاد الكرة، والتقى وليد العطار، المدير التنفيذي للجبلاية، وقدم له الالتماس الذي ذكر
جدير بالذكر أن أسوان يلتقي اليوم طلائع الجيش ضمن الجولة الـ24 للدوري.
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