اخبار الرياضه

تعرف على موعد الكلاسيكو بين ريـال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف جدول الدوري الأسباني لكرة القدم، عن مواجهة الكلاسيكو الأول في الموسم الجديد بين الغريمين وبرشلونة على ملعب الأخير في "كامب نو" في 25 أكتوبر. 

 بعد أن تم كشف الاثنين عن جدول مباريات لكرة القدم، وسط إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل عن المباراة  

 ويلتقي الفريقان في الكلاسيكو الثاني في 11 أبريل 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد؛ إذ يسعى الريال مبكرًا بقيادة مدربه الفرنسي زين

الدين زيدان للحفاظ على اللقب. 

 و ما زال الغموض يكتنف موقف نجم ليونيل ميسي وما إذا كان حاضرًا في هاتين المباراتين الموسم المقبل في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الصيف. 

Advertisements

 وهو غاب الاثنين عن الحصة التدريبية الأولى بإشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعد أن تغيّب الأحد عن جلسة فحوصات الكشف عن المستجد. 

 ويفتتح برشلونة موسمه على أرضه أمام إلتشي إسوة بريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الأولى إلا أنه سيتم إرجاء المباراتين لإفساح المجال للمزيد من الراحة للفرق التي شاركت الموسم الفائت في المسابقات الأوروبية التي انتهت في أغسطس الحالي بسبب الموسم الطويل الذي تسبب به "كوفيد-19" بعد توقف المنافسات القارية لأكثر من أربعة أشهر، وسيتم تأجيل أيضًا مباراة أتلتيكو مدريد الافتتاحية على أرضه أمام إشبيلية. 

 وستقام المباريات بدون جماهير ووفق بروتوكول صحي صارم للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا ويفتتح الموسم في 12 أو 13 سبتمبر؛ أي بعد ثمانية أسابيع على انتهاء الموسم المنصرم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد الكلاسيكو بين ريـال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا