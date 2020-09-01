تعرف على موعد الكلاسيكو بين ريـال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد

كشف جدول الدوري الأسباني لكرة القدم، عن مواجهة الكلاسيكو الأول في الموسم الجديد بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير في "كامب نو" في 25 أكتوبر.

بعد أن تم كشف الاثنين عن جدول مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المباراة

ويلتقي الفريقان في الكلاسيكو الثاني في 11 أبريل 2021 على ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد؛ إذ يسعى الريال مبكرًا بقيادة مدربه الفرنسي زين

الدين زيدان للحفاظ على اللقب.

و ما زال الغموض يكتنف موقف نجم برشلونة ليونيل ميسي وما إذا كان حاضرًا في هاتين المباراتين الموسم المقبل في ظل رغبته بالرحيل عن النادي الكاتالوني هذا الصيف.

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وهو غاب الاثنين عن الحصة التدريبية الأولى بإشراف المدرب الجديد الهولندي رونالد كومان بعد أن تغيّب الأحد عن جلسة فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد.

ويفتتح برشلونة موسمه على أرضه أمام إلتشي إسوة بريال مدريد الذي يستضيف خيتافي في المرحلة الأولى إلا أنه سيتم إرجاء المباراتين لإفساح المجال للمزيد من الراحة للفرق التي شاركت الموسم الفائت في المسابقات الأوروبية التي انتهت في أغسطس الحالي بسبب الموسم الطويل الذي تسبب به "كوفيد-19" بعد توقف المنافسات القارية لأكثر من أربعة أشهر، وسيتم تأجيل أيضًا مباراة أتلتيكو مدريد الافتتاحية على أرضه أمام إشبيلية.

وستقام المباريات بدون جماهير ووفق بروتوكول صحي صارم للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا ويفتتح الموسم في 12 أو 13 سبتمبر؛ أي بعد ثمانية أسابيع على انتهاء الموسم المنصرم.