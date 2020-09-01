أشاد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بحسني عبدربه، قائد الإسماعيلي والمنتخب الوطني السابق.

نشر بسيوني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "حسني عبدربه ليس مجرد نجم الإسماعيلي فقط بل حدوتة مصرية كبيرة يقف أمامها الجميع حبًا واحترامًا وتقديرًا لهذا النجم الكبير".

وأضاف بسيوني قائلاً: "كيف يتم منع أحد رموز الكرة في مصر من دخول ناديه وحضور مبارياته أيًا كان الخلاف، هذا النجم الأسطوري الذي روى عرقه كل سنتيمتر في ملعب الإسماعيلي".

وتابع مدرب طلائع الجيش قائلاً: "كيف لكل الرموز في الإسماعيلية السكوت لمنع هذا النجم من دخول ملعبه". واختتم قائلاً: "حبيبي وأخوي النجم الكبير ألف مليون سلامة، شفاك الله وعافاك شفاء لا يغادر سقمًا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من شارك في هذه الجريمة". يقف أمامها الجميع حبًا واحترامًا وتقديرًا لهذا النجم الكبير".وأضاف بسيوني قائلاً: "كيف يتم منع أحد رموز الكرة في مصر من دخول ناديه وحضور مبارياته أيًا كان الخلاف، هذا النجم الأسطوري الذي روى عرقه كل سنتيمتر في ملعب الإسماعيلي".وتابع مدرب طلائع الجيش قائلاً: "كيف لكل الرموز في الإسماعيلية السكوت لمنع هذا النجم من دخول ملعبه". واختتم قائلاً: "حبيبي وأخوي النجم الكبير ألف مليون سلامة، شفاك الله وعافاك شفاء لا يغادر سقمًا، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من شارك في هذه الجريمة".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عبدالحميد بسيوني يُشيد بحسني عبد ربه بعد أزمته مع إدارة الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.