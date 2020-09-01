نادي لايبزيج يضع شرطًا لبيع أوباميكانو

ألمح أوليفر مينتزلاف رئيس نادي لايبزج الألماني، إلى إمكانية رحيل مدافعه أوباميكانو، عن صفوف الفريق في حال واحدة فقط.
أوضح ينتزلاف رئيس نادي لايبزج، بأن أوباميكانو قد يرحل
كانت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إلى أن أولي سولشاير المدير الفني لفريق مانسشتر يونايتد، يستهدف ضم المدافع الفرنسي، بعد تألقه مع صفوف لايبزيج.
ويعتبر اللاعب هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، من أجل ضمه، ويملك نادي لايبزيج عقدًا مع المدافع الفرنسي يمتد حتى عام 2023.
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