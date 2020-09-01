إنبي يبحث عن عودة الانتصار أمام الجونة المُنتشي بالفوز على المقاولون

يحل فريق الجونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره إنبى مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب بتروسبورت، وذلك في المباراة التي ستلعب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين منالدورى المصرى.
ومن المقرر أن تبدأ مباراة إنبى وسموحة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويحتل إنبى المركز السابع في ترتيب الدورى المصرى حتى الآن برصيد برصيد 30 نقطة قبل لقاءه اليوم، بينما يدخل الجونة المباراة محتلًا المركز الرباع عشر برصيد 24 نقطة بعد أن خاض 23 جولة في بطولة الدجورى الممتاز.
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