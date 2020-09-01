الليلة .. سموحة في مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى المصرى

يلتقي فريق سموحة نظيره الإنتاج الحربى مساء اليوم الثلاثاء، علي استاد اسكندرية، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة

والعشرين من الدورى المصرى.

ومن المقرر أن تبدا مبارة سموحة والانتاج الحربى مساء اليوم الثلاثاء في

تمام الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويدخل سموحة مباراته اليوم محتلا المركز السادس فى ترتيب الدورى المصرى برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل الانتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة.