اليوم .. طلائع الجيش يستضيف أسوان في الدورى الممتاز

يحل فريق أسوان ضيفا علي نظيره طلائع الجيش عصر اليوم الجمعة، في المباراة التي تجمع بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدورى المصرى .

ومن المقرر أن تبدأ مباراة طلائع الجيش وأسوان في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

ويدخل طلائع الجيش مباراته اليوم أمام أسوان محتلا المركز الحادى عشر في ترتيب

الدورى المصرى برصيد 25 نقطة، بينما يأتى أسوان في المركز الخامس عشر برصيد 23 نقطة.

يذكر أن لعب أسوان مبارة جيدة أمام بيراميدز في اللقاء الماضي له في بطولة الدورى المصرى، الذي خسر فيه أسوان بهدفين مقابل هدف.0