شاهد .. الاتحاد الدولى لكرة اليد يعلن عبر موقعه كرة بطوله العالم مصر 2021

أطلق الاتحاد الدولى لكرة اليد عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، كرة بطولة العالم التي ستقام في مصر، والمقدمة من شركة .molten
جاء تصميم كرة البطولة بتصميم فريد و متميز
تتميز كرة البطوله بتصميم مخصص و باستخدام الوان العلم المصرى و الكتابة الهيروغليفية و التى ترمز إلى العصر الفرعونى المصرى و التى يرتبط به العديد من بلدان العالم.
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