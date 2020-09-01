رياضة | مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة جديدة في رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن السبب الحقيقي وراء قرار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بالرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية مستغلًا البند الموجود في عقده.

وأكد إذاعة كادينا سير الإسبانية أن الاجتماع بين ميسي ورونالدو كومان مدرب برشلونة الذي استمر لمدة ساعة كاملة كان أحد الأسباب الرئيسية.

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وقالت الإذاعة: "ميسي أراد أن يعرف اللاعبين الجدد الذين سيتعاقد معهم المدرب في مشروعه لكن كومان أخبره أنه لن يتم التعاقد مع أي لاعب قبل بيع اللاعبين الحاليين وهذا ما زاد شكوك ميسي في عدم الاستمرار".