رياضة | الاتحاد السكندري يكافئ لاعبيه بعد عبور الدراويش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندري يكافئ لاعبيه بعد عبور الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، صرف مكافآت مالية خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار مجلس زعيم الثغر، بعدما نجح الفريق في تحقيق الانتصار على الإسماعيلي، بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري.

وطالب مصيلحي، اللاعبين والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف المدير الفني، بمواصلة النتائج المميزة، وعبور مباراة طنطا المقبلة في الجولة الرابعة والعشرين.

ورفع زعيم الثغر رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، حيث يلتقي طنطا، مساء بعد غدٍ الخميس ضمن مباريات الدوري العام.