رياضة | اختبار "الرابيد تيست" في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اختبار "الرابيد تيست" في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى اختبار "الرابيد تيست" قبل انطلاق التدريبات الجماعية، المقرر إقامتها بعد قليل على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة.

وقام الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق بالإشراف على إجراء فحص "الرابيد تيست" في وجود لجنة طبية من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.