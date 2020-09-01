رياضة | كارتيرون يجهز أوناجم بنفسه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يجهز أوناجم بنفسه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى برنامج فني وبدني خاص على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

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وقام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف على تنفيذ البرنامج بنفسه، حيث حرص على عقد جلسة سريعة مع اللاعب لمنحه بعض التعليمات الفنية لتنفيذها الفترة القادمة.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي، بالجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري العام.