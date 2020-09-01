رياضة | عمر خيرت يحيي حفل قرعة بطولة العالم لليد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر خيرت يحيي حفل قرعة بطولة العالم لليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين لبيب مدير بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر يناير المقبل عن مفاجأة في حفل قرعة البطولة.

وقال لبيب على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للكشف عن تفاصيل القرعة أن الحفل سيقام يوم ٥ سبتمبر الجاري على سفح الأهرامات.

وقال إن الحفل به حفلات فنية متعددة وسيكون الموسيقار العالمي عمر خيرت هو الفقرة الأساسية بها.

وتستضيف مصر البطولة العالمية العام القادم بمشاركة ٣٢ دولة.