رياضة | إنتر ميلان يجدد اهتمامه بنجم تشيلسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يجدد اهتمامه بنجم تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي أعرب عن إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع الفرنسي أوليفييه جيرو نجم هجوم تشيلسي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن جيرو يبقى الخيار الأول بالنسبة لأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي الذي دربه من قبل مع تشيلسي لتدعيم خط الهجوم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أنه في الوقت نفسه يبحث مسئولو تشيلسي عن السيولة المادية بعد أن دخل سوق الانتقالات الصيفية الحالية بقوة وأبرم عدة صفقات.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تشيلسي جدد تعاقده مع جيرو البالغ من العمر 33 عامًا في الصيف الحالي ليستمر مع البلوز حتى الصيف المقبل.