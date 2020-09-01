رياضة | مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 1 سبتمبر 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يبيع لينجارد وبيريرا لضم فان دي بيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب مانشستر يونايتد الإنجليزي من إعلان التعاقد مع فان دي بيك نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي مقابل 45 مليون يورو، في عقد يمتد لخمس أعوام.

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن نية المدرب أولي جونار سولشاير في بيع بعض اللاعبين في مانشستر يونايتد في مركز وسط الملعب هذا الصيف، وذلك من أجل إفساح المجال لدي بيك.

وأضافت الصحيفة: "سولشاير يرغب في خفض عدد لاعبي خط الوسط في مانشستر يونايتد الموسم المقبل، مما جعله يطرح كلاً من جيسي لينجارد، وأندرياس بيريرا، على قائمة اللاعبين المغادرين خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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ولم يستطع كلًا من بيريرا ولينجارد إثبات أنفسهم الموسم الماضي في تشكيلة مانشستر يونايتد بصفة أساسية، وسط اعتماد سولشار على كلًا من برونو فيرنانديز، وبول بوجبا، وسكوت ماكتومناي، إلى جانب نيمانيا ماتيتش.

وتراجع مستوى لينجارد بشدة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي، ولم يسجل سوى هدف واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليستر سيتي في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ويأمل سولشاير في بيع المزيد من لاعبي مانشستر يونايتد هذا الصيف، من أجل ضخ الأموال والتعاقد مع أهدافه الأخرى هذا الصيف، مثل دايوت أوباميكانو، إضافة إلى غادون سانشو.