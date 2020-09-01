شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو»: ميسي لن ينتقل لمانشستر سيتي إلا إذا رحل مجانًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن ليونيل ميسي لن ينتقل إلى مانشستر سيتي إلا في حالة واحده وهي الذهاب مجانًا، وذلك بسبب الموقف الإقتصادي للفريق.

وقالت موندو وفقا لمصادر مقربة من إدارة النادي الإنجليزي، إن سيتي لا يرغب في المجازفة بدفع قيمة مالية كبيرة للحصول على ميسي (33 عاما) حتى لو وصل نزاع الأخير مع برشلونة إلى المحكمة لذلك يبدو أن سيتي سينتظر ما سيسفر عنه نزاع ميسي مع إدارة برشلونة.

ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين، دون اجتماع مباشر، في ظل رغبة ميسي في الرحيل وإصرار برشلونة على بقاء اللاعب أو أن يدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقده الممتد إلى يونيو 2021.

ويرى الفريق القانوني لميسي أن علاقة اللاعب انتهت مع النادي وفقا لبند في العقد، بينما يصر مسؤولو برشلونة على أن المهلة التي تسمح للاعب بفسخ العقد من طرف واحد انتهت في 10 يونيو الماضي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 700 مليون يورو، وهو رقم ضخم جدا لا تستطيع معظم الأندية تحمله.

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