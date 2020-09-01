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شكرا لقرائتكم الكاف يدعم مؤمن زكريا فى أزمة مرضه : ننتظرك قريبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرصت الصفحة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، على دعم مؤمن زكريا لاعب الأهلى فى مرضه بعدما كتبت " ننتظرك قريبا " فى إطار الحملة التى يقوم بها الوسط الرياضى حاليا من أجل الشد من آزر اللاعب معنويا فى مرضه حيث يعانى التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات .
الكاف يدعم مؤمن زكريا
وشهدت الأيام القليلة الماضية مظاهرة فى حب مؤمن زكريا تحت شعار "كبوة وهتعدى"، بعد إصابته بمرضٍ مفاجئ تسبب فى ابتعاده عن كرة القدم، لكنه ترك مكانًا فى قلوب كل الجماهير المصرية، وحرص العديد من النجوم فى الوسط الرياضى والفنى على مؤازرة اللاعب فى محنته الصعبة، كما حرصت الدولة ممثلة فى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على دعم اللاعب من خلال زيارته فى منزله ومؤازرته .
مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالى يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.
يتم علاج الضمور العضلى حسب درجته وقدرة المصاب على الحركة، وبعكس المعروف فهو مرض لا يمنع الإنسان من ممارسة الرياضة بشكلٍ كامل، بل على العكس يجب أن يقوم المريض بممارسة رياضات حسب قوة المرض، وعلاج ضمور العضلات يبدأ بالتدخل الجراحى فى الحالات الصعبة، كذلك تناول الأدوية والعقاقير وأخيرًا ممارسة الرياضة والالتزام بجلسات العلاج الطبيعى.
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