شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يشكر الرئيس السيسى لدعمه استضافة البطولات ويعلن سبب نقل القرعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم استضافة البطولات العالمية على أرض مصر، وذلك على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى .

وقال وزير الرياضة إنه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .

وقال صبحى إن مصر سبق لها استضافة بطولة كاس العالم للناشئين ولكن لأول مرة يستضيف بطولة العالم للكبار التى تقام لاول مرة بمشاركة 32 منتخبا .

وكشف الدكتور أشرف صبحى عن سبب نقل حفلة قرعة مونديال اليد من متحف الحضارات الى سفح الاهرامات، و قال صبحى على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر ٢٠٢١ المقرر لها ٥ سبتمبر الجاري أن السبب هو عدم افتتاح متحف الحضارات لذلك تم نقل القرعة بتوجه والتشاور مع المسئولين، مشدداً انه يوجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين .

ويتضمن حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتي جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ علي التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

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فيما شدد الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 على التزام الحضور بالكمامات فى مؤتمر الإعلان عن تفاصيل قرعة كأس العالم المقرر لها يوم 5 سبتمبر الجارى تحت سفح الأهرامات .

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية .

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق .

على جانب آخر، وصل رئيس الاتحاد الدولى الدكتور حسن مصطفى إلى مصر من سويسرا لحضور حفل القرعة والإشراف بنفسه على كل صغيرة وكبيرة ومتابعة المونديال وتطوراته، هذا ومن المقرر أن تحضر لجنة تفتيش دولية خلال أيام لحضور القرعة ثم التفتيش على إجراءات الإقامة والاعاشة للمنتخبات الـ32 المشاركة فى المونديال.