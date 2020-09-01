شكرا لقرائتكم كهربا يشكو الزمالك للفيفا ويطلب تعويض مادي بسبب أضرار مقاضاته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي بالتعاون بالتنسيق مع محامية الخاص، لتقديم شكوى جديدة لدى الاتحاد الدولي فيفا ضد نادي الزمالك للمطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد مقاضاته على خلفية أزمة رحيله عن النادي لأفيش البرتغالي والذي انتقل منه للأهلي، وطعن كهربا في صحة تجديده للزمالك بسبب قيام الإدارة البيضاء بتوثيق العقد في توقيت غير قانوني الأمر الذي تسبب في إيقاف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه من الاتحاد الدولي والمقدرة قيمتها بـ33 مليون و800 الف جنيه، بعد تأكيده أن رحيله عن النادي الأبيض جاء بعد انتهاء عقده.

ويحرص محمود عبد المنعم كهربا على التدريب مرتين يومياً قبل العودة من جديد لمباريات فريقه، ويفصل كهربا 6 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

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ويقوم كهربا بالتدريب في احد المراكز المتخصصة يومياً بخلاف خوضه تدريبات ناديه، في الوقت الذي يرفض اللاعب الأجازة من أجل العودة بأفضل شكل بعد انتهاء عقوبة إيقافه.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

وتضع جماهير الأهلى آمالا عريضة على لاعبها محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق، لإعادته الأحمر للتألق ليس فقط على الصعيد المحلى وإنما على الصعيد الأفريقى، فى ظل اقتراب موعد مواجهة الوداد المغربى بنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى.