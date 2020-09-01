شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى يصرف مكافأة إجادة للاعبى الاتحاد بعد الفوز على الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، مكافآت إجادة للاعبى الفريق الكروى بعد العودة للانتصارات وتحقيق انتصار غالى على الإسماعيلى فى عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس فى ختام الجولة الـ23 للدورى.

كان فريق الاتحاد السكندرى عانى كثيرا عقب عودة النشاط الرياضى بعد جائحة كورونا ولم يحقق أى انتصار فى المباريات التى خاضها، واكتفى بتحقيق التعادل فى المباريات التى خاضها أمام الزمالك والإسماعيلى ووادى دجلة وحرس الحدود وهو ما ادى لوجود حالة من القلق لدى جماهير الإسكندرية، إلا أن الفريق نجح فى العودة على حساب الدراويش .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، ويستعد لمواجهة طنطا بعد غدا الخميس فى الجولة الرابعة والعشرون للدورى .

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من ناحية اخرى قال طلعت يوسف، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، إنه فوجئ بقرار إحالته للجنة الانضباط، خاصة أنه لم يدلِ بأية تصريحات، مضيفا فى تصريحات تليفزيونية، إنه حزين لإحالته للجنة الانضباط، خاصة أنه جاء بسبب تصريح منسوب له على أحد المواقع.

كما كشف حقيقة رحيله عن زعيم الثغر، قائلا: "لا أتابع ما يتردد على مواقع التواصل ولا ألتفت إليه، إدارة الاتحاد تعلم الجهد المبذول من الجهاز الفنى، وإذا شعرت خلال وجودى فى أى مكان بعدم رغبة المتواجدين فى وجودى سأرحل من نفسي".