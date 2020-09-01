شكرا لقرائتكم المصري يتفق مع على ماهر على مدة التعاقد والشرط الجزائي فى جلسة العبور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو نادى المصرى البورسعيدى مع على ماهر المدير الفنى لفريق الكرة الأول على مدة التعاقد، بعد تولى الأخير المسئولية خلفاً لطارق العشرى الذى رحل عند تدريب الفريق على خلفية تراجع النتائج وهبوط الفريق للمركز الأخير فى جدول ترتيب المسابقة.

وعلم الخليج 365 أن على ماهر عقد جلسة خلال الساعات الماضية مع سمير حلبية رئيس نادى المصرى فى مدينة العبور شهدت الاتفاق على أن يكون التعاقد حتى نهاية الموسم رغم عرض إدارة المصرى على ماهر التوقيع لمدة موسم إضافي، إلا أنم تم الاتفاق بالنهاية أن يكون التجديد بالتراضى بين الطرفيين، فى الوقت الذى تم الاتفاق على أن لا يشمل العقد شروط جزائية على الطرفيين.

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ويبدأ على ماهر قيادته لتدريبات المصرى البورسعيدى بداية من اليوم الثلاثاء عقب اجراء الفريق لمسحة الدم الخاصة بالكورونا، ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.

وقال على ماهر أن هدفه فى الفترة المقبلة تحقيق نتائج إيجابية تليق باسم المصرى مشيرًا إلى إنه يطلب دعم الجماهير للعودة بالفريق إلى مكانته الطبيعية فى ترتيب جدول الدورى، وأضاف على ماهر: "إن شاء الله نقدم أداء يليق بالنادى المصرى لأنى أعلم جيدا أن ترتيب الفريق البورسعيدى فى جدول الدورى لا يليق بمكانته".

تابع على ماهر:" المصرى يمتلك خامة لاعبين جيدين قادرين على تحمل المسئولية والخروج من الأزمة الحالية وسأبذل قصارى جهدى وهموت نفسى فى الملعب لتقديم مستوى جيد وأثق كذلك فى اللاعبين أنهم سيساعدوننى على ذلك".