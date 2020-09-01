شكرا لقرائتكم برشلونة يعلن تشكيل جهاز الهولندي رونالد كومان الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى برشلونة الإسبانى، عن التشكيل الرسمى للجهاز الفنى المعاون تحت قيادة المدير الفنى الجديد رونالد كومان استعدادا للموسم الجديد بعد إقالة كيكى سيتين. يقود الهولندى رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة الإسباني، أول مران رسمى له مع البارسا وسط حالة من عدم الاستقرار والأزمات داخل صفوف الفريق الكتالونى، وعلى رأسها ملف إقناع ليونيل ميسى بالبقاء داخل "كامب نو" بعد إعلان رغبته فى الرحيل عن النادى، وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن رونالد كومان سيبدأ مهمته الرسمية اليوم مع البلوجرانا وسط غياب 13 لاعباً دولياً، على رأسهم الأرجنتينى ليونيل ميسى الذى أخطر النادى برغبته فى تفعيل بند الرحيل المجانى المُدرج فى عقده المنتهى يونيو 2021. Advertisements كشف نادى برشلونة عبر موقعه الرسمى التشكيل النهائى للجهاز المعاون هم ألفريد شرودر المدرب العام وهنريك لارسون مدرب وألبرت روكا مدرب اللياقة البدنية ودانيال روميرو مدرب اللياقة البدنية جوم باريتيس مدرب اللياقة البدنية وجوزيه رامين دى لا فونتى مدرب حراس المرمى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يعلن تشكيل جهاز الهولندي رونالد كومان الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.