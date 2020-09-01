شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يعلن مواعيد مواجهات نصف النهائى من دورى السوبر المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن مواعيد مواجهات دور قبل النهائى من بطولة دورى السوبر المصرى موسم 2019-2020 لمنافسات السيدات.
ووصل إلى الدور نصف النهائى فرق الأهلى والشمس وهليوبوليس وسبورتنج وتقام المنافسات بنظام الأفضل من 3، best of 3 وكشفت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن أيام ومواعيد مباريات دور قبل النهائى الذى يقام خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.
وتقام المباريات أيام السبت والاثنين والأربعاء الموافقين 5 و7 و9 سبتمبر الجارى فى تمام الساعة الرابعة والسادسة وكانت لجنة المسابقات باتحاد السلة كشفت عن أيام ومواعيد مباريات دور النهائى من منافسات الرجال والذى يقام بنظام Best of 5 خلال شهر سبتمبر الجارى على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر.
وتقام المباريات أيام الجمعة والأحد والثلاثاء والخميس والسبت الموافقين 4،6،8،10،12 سبتمبر المقبل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.
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