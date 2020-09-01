شكرا لقرائتكم على ماهر يعقد جلسة خاصة مع عبدالظاهر السقا لوضع خطة إنقاذ المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر على ماهر المدير الفنى الجديد للمصرى البورسعيد، عقد جلسة خاصة مع عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للفريق للاطلاع على كافة الملفات داخل صفوف الفريق والاطمئنان منه على حالة اللاعبين صحيا وخاصة الذين مازالوا يعانون من وباء كورونا وابتعدوا عن المشاركة فى المباريات التى خاضها المصرى بالدورى .

كان وباء كورونا ضرب أكثر من 20 لاعبا بالمصرى البورسعيدى خلال الفترة الماضية وأدى لتاجيل العديد من المباريات بالدورى على رأسهم الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود، إلا أن باقى المباريات جاءت نتائجها عكسية حيث خسر الفريق أمام المقاصة بهدفين نظيفين وتعادل مع نادى مصر سلبيا وخسر أمام الأهلى بهدفين نظيفين وهو ما أدى لرحيل طارق العشرى المدير الفنى السابق للفريق .

واصطحب على ماهر جهازه المعاون بالكامل معه بالمصرى فى ظل رغبته القوية على عمل شىء ناجح لجماهير المصرى، مؤكدا أنه يدرك جيدا صعوبة الموقف نظرا لاحتلال الفريق المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 21 نقطة وإن كان مازال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع الإسماعيلى والاتحاد السكندرى وحرس الحدود وفى حالة تحقيق نتائج إيجابية بهم سيصعد أكثر من مركز فى جدول المسابقة .

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وكان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى قد نجح فى التعاقد بشكل رسمى مع على ماهر المدير الفنى السابق لإنبى لتولى القيادة الفنية للفريق الساحلى خلفًا لطارق العشرى الذى أنهى مجلس الإدارة التعاقد معه بالتراضى وقام على ماهر بتوقيع العقود اليوم فى حضور محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى .

ومن المقرر أن يبدأ على ماهر مهمته مع المصرى بداية من اليوم على أن يعاونه كل من محمد عبد الكريم كمدرب عام ووائل رأفت كمدرب مساعد على أن يستمر عبد الظاهر السقا فى منصبه كمدير رياضى.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الخميس فى الجولة الرابعة والعشرون للدورى فى لقاء صعب لأبناء المدينة الساحلية بعد هبط الفريق للمركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد 21 نقطة .