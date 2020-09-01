شكرا لقرائتكم شاهد.. الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم لليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لليد النقاب عن الكرة الرسمية للبطولة وذلك على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل قرعة كأس العالم مصر 2021 المقرر لها 5 سبتمبر الجارى، وأكد وزير الرياضة إنه توجد إجراءات احترازية بشأن حضور القرعة لذلك تم تخفيض عدد الحاضرين، وقال صبحى أن مصر سبق لها استضافة بطولة كأس العالم للناشئين لكن لأول مرة يستضيف بطولة العالم للكبار التى تقام لأول مرة بمشاركة 32 منتخبا.

فيما شدد الدكتور حازم خميس رئيس اللجنة الطبية لكأس العالم لكرة اليد مصر 2021 على التزام الحضور بالكمامات فى مؤتمر الإعلان عن تفاصيل قرعة كأس العالم المقرر لها يوم 5 سبتمبر الجارى تحت سفح الأهرامات.

ويتعرض حفل القرعة لإجراءات طبية واحترازية صارمة من اللجنة الطبية المنظمة والتى جاءت اخر قراراتها صادمة رغم أهميتها للجميع بتخفيض عدد الحضور لثلث العدد الموضوع مقدما وتقليل عدد المدعوين من 500 إلى 184 من أجل الحفاظ على التباعد اللازم واتخاذ الإجراءات الوقائية.

وفى ظل البحث عن افضل ظهور لحفل قرعة يبهر العالم ويخطف أنظار الملايين فى سفح الأهرامات عاين الموسيقار العالمى عمر خيرت موقع الحفل أمس مع اللجنة المنظمة على أمل إحياء حفل القرعة على موسيقاه الرائعة وهو الاختيار الذى أشاد به الجميع ونال رضا الكل واعتبره الجميع مفاجأة سارة فى حال التوافق.