بينارول يقيل مدربه فورلان

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مونتيفيديو: لم تتكلل التجربة التدربية الاولى لمهاجم منتخب الاوروغواي لكرة القدم السابق بالنجاح بعد ان تمت اقالته من تدريب نادي بينارول المحلي الذي تولى الاشراف عليه في ديسمبر الماضي.

وقال فورلان مهاجم مانشستر يونايتد الانكليزي واتلتيكو مدريد الاسباني السابق على حسابه على تويتر "يتعين علي ترك بينارول" شاكرا فريقه السابق على "الفرصة" التي منحه اياها قائلا "لقد كانت فخرا لي".

واضاف فورلان الذي سجل 36 هدفا في 112 مباراة دولية مع منتخب بلاده "لا اشعر بأي ندم. انها كرة القدم".

وكان فورلان اختير افضل لاعب في مونديال جنوب افريقيا عام 2010 عندما قاد منتخب بلاده الى الدور نصف النهائي وتوج بالحذاء الذهبي لافضل هداف في البطولات الاوروبية عامي 2005 و2009.

وبحسب تقارير صحافية، فان رئيس بينارول التقى بفورلان وابلغه قرار مجلس ادارته بالتخلي عن خدماته غداة خسارة الفريق امام مونتيفيديو وندررز المتصدر صفر-2 ليصبح بينارول سابعا متخلفا بفارق 7 نقاط عن المركز الأول.